Министром транспорта Курской области назначен Сергей Солдатенков

Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение о назначении региональным министром транспорта и автомобильных дорог Сергея Солдатенкова. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

Господин Солдатенков ранее уже возглавлял профильный комитет администрации области — изменение состоит в том, что ведомство было переименовано в министерство, а его председатель теперь имеет статус регионального министра.

«У сотрудников областного Минтранса много работы по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Кроме того, уже с января 2023 года начнется масштабная транспортная реформа, в рамках которой предстоит обновить общественный транспорт»,— добавил губернатор.

Накануне в Курской области утвердили обновленную структуру исполнительных органов. Она предусматривает 17 министерств, большинство из которых являются правопреемниками ранее существовавших комитетов. Появится одно новое ведомство — министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области, которое ранее обозначалось как министерство туризма.

В облправительстве уверяют, что обновленная структура не повлечет увеличения штата чиновников

Подробнее о реформе органов власти в регионе — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте