Неизвестные напали на популярный среди граждан Китая отель в Кабуле

Неизвестные открыли стрельбу внутри отеля Kabul Longan в центре Кабула. В результате пострадали два гражданина Китая. Об этом сообщили телеканал Al Jazeera и агентство Reuters. Al Jazeera и Reuters отмечают, что этот отель популярен среди граждан Китая, приезжающих в Кабул. Посольство РФ в Афганистане сообщило, что среди россиян пострадавших нет.

Как пишет Al Jazeera, неизвестные открыли стрельбу около 14:30 по местному времени (13:30 мск). В отеле также слышали звуки взрывов, на одном из этажей начался пожар, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации Al Jazeera, полиция застрелила двоих нападавших, Reuters сообщает о трех погибших среди нападавших.

В соцсетях также были опубликованы видео произошедшего, их верифицировал Reuters. На одном из них видно, как человек выпрыгивает из окон отеля.

Информацию о произошедшем подтвердил заместитель министра информации и культуры Афганистана Забиулла Муджахид. По его словам, пока правительство Афганистана не может предоставить более подробных данных о произошедшем.

Олеся Павленко