ЗСК на сессии 13 декабря рассмотрит вопрос об увеличении бюджета Кубани на 9,3 млрд рублей

Краевые депутаты рассмотрят на сессии Законодательного собрания Кубани, которое пройдет во вторник 13 декабря, порядка 40 законов и постановлений, основным из которых будет увеличение краевого бюджета по доходам и расходам на 9,3 млрд руб... Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Уточняется, что в документе учтены федеральные средства, поступившие в виде межбюджетных трансфертов.

Кроме того, депутаты проанализируют ход реализации краевого закона «О промышленной политике в Краснодарском крае», которая в этом году дополнилась новыми мероприятиями по поддержке отраслевиков. По данным властей, несмотря на сложные условия пандемийных 2020 и 2021 годов, а также особенности года текущего объемы промпроизводства сохраняются.

Также депутаты рассмотрят вопрос о сохранении в крае социальных цен на твердое печное топливо. Внесенным на рассмотрении сессии законопроектом предусмотрено предоставление компенсаций поставщикам на возмещение выпадающих расходов.

«За третий месяц нового созыва уже проведем шестую сессию. Подчеркну, что такой темп свидетельствует не о спешке, а об эффективности работы депутатского корпуса, о готовности оперативно принимать важнейшие для края и его граждан решения», - приводит пресс-служба слова председателя ЗСК Юрия Бурлачко.

Михаил Волкодав

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