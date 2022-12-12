Петербург и Ленобласть вошли в лидеры среди регионов по вводу бывших проблемных новостроек

Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в топ-5 регионов РФ, показавших наилучшие темпы ввода в эксплуатацию объектов жилого строительства, ранее находившихся в предбанктротном мониторинге. Об этом сообщил исполнительный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

«За 11 месяцев этого года 294 объекта из "предбанкротного мониторинга" введены в эксплуатацию в 48 субъектах. В топ-5 регионов по этому показателю, помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошли Подмосковье, Ленинградская область и Кабардино-Балкария»,— приводит пресс-служба фонда слова господина Тимофеева.

Всего в России, по данным на январь 2022 года, риски нарушения прав дольщиков фикисровалось на 893 объектах, что составляло 10% от общего объема возводимого в стране жилья. На сегодняшний день это число сократилось до 559.

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