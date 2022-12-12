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Экс-прокурор Прикамья возглавил госкомпанию «Кавказ.РФ»

Бывший прокурор Пермского края Андрей Юмшанов назначен генеральным директором госкомпании «Кавказ.РФ». Как сообщили в пресс-службе «Кавказ.РФ», господин Юмшанов приступил к обязанностям с сегодняшнего дня, 12 декабря. Прежний руководитель компании Хасан Тимижев, возглавлявший ее в течение пяти лет, остается в корпорации в должности исполнительного директора и продолжит работу по развитию особых экономических зон (ОЭЗ).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Андрей Юмшанов возглавлял прокуратуру Пермского края с 2018 года до октября 2020-го. Работу в надзорном ведомстве завершил в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. В мае 2021 года трудоустроился в «Кавказ.РФ», заняв должность заместителя гендиректора. На этом посту курировал правовой блок компании, а также вел контроль и мониторинг инвестпроектов. На прошлой неделе Telegram-канал «Раньше всех» сообщил, что господин Юмшанов может возглавить госкомпанию. Источник «Ъ-Прикамье», знакомый с ситуацией, не исключал кадровых перестановок в ней. В «Кавказ. РФ» ситуацию тогда не комментировали.

АО «Кавказ.РФ» (до ноября 2021 года — АО «Курорты Северного Кавказа») было основано в 2010 году для управления туристско-рекреационными ОЭЗ в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Единственным акционером АО выступает Министерство экономического развития РФ.

Отметим, что в «Кавказ.РФ» трудоустроились и другие бывшие руководители пермских ведомств. В 2021 году бывший министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Николай Гончаров был назначен замгендиректора АО «Кавказ. РФ» и вошел в совет директоров АО. В июне 2022 года в госкомпанию трудоустроился бывший заместитель прокурора Пермского края Андрей Назаров.

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