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Посвященная эпохе Возрождения выставка откроется в Арсенале 21 декабря

Выставка «Названо Вазари. Возрождение» откроется 21 декабря в нижегородском Арсенале. Посетителям покажут работы из коллекций Пушкинского музея и произведения современного искусства, посвященные этой эпохе и ее интерпретациям.

В одном зале будут представлены живопись и графика, книги и медали, декоративное искусство. Посетители увидят гравюры Андреа Мантеньи, графические произведения по рисункам Филиппино Липпи и Рафаэля Санти, живописные работы кисти Лоренцо ди Креди и Виллема Кея и других. С ними будут соседствовать работы отечественных художников, посвященные ренессансной культуре и отражающие ее влияние на сегодняшнее понимание мира. Экспозиция затронет и вопрос влияния эпохи на последующие поколения художников, антикваров, коллекционеров и исследователей.

Как открывали выставку «Названо Вазари. Готика»

«Выставка раскрывает ряд типичных для эпохи Возрождения понятий, тем и образов, получивших дальнейшее развитие в мировой культуре. Проект ставит непростые вопросы: как изменилось отношение к значению человека в мире под влиянием гуманистической философии? Какова была роль науки и рационального познания в культуре Ренессанса? Какое место занимал в обществе художник?» — рассказали в Арсенале о выставке.

Нижегородский Арсенал – Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Проект «Названо Вазари» включает три выставки, посвященные трем периодам истории искусства – «Готика» (работала зимой 2021 года), «Возрождение» и «Маньеризм» (запланирована на осень 2021 года). Название отсылает к имени Джорджо Вазари, который и предложил такое деление искусств.

Анастасия Еремина

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