На базе ЕГТИ в Екатеринбурге открыли Центр креативных прототипов за 25 млн рублей

Центр креативных прототипов (ЦКП) открыли на базе Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ). Он размещен в учебном театре вуза.

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Фото: Василий Алексеев Центр креативных прототипов (ЦКП)

Фото: Василий Алексеев

ЦКП включает пять помещений для задач разного профиля: инженерно-конструкторский цех, помещение для 3D-печати, швейный и DTF-сектор, тонателье и звукозаписывающую комнату. Вместе с оборудованием центр предоставляет услуги специалистов для каждой производственной площадки: мастера по созданию театральных и интерьерных кукол, специалистов по 3D-сканирвоанию и 3D-печати, фото и видео и звукорежиссера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Алексеев Фото: Василий Алексеев

По словам директора ЦКП Ирины Симоновой, Министерство культуры РФ выделило средства на создание 26 подобных центров по всей России. Один из них создан на базе ЕГТИ. «Он полностью создан на средства субсидий Министерства культуры РФ. Центры финансировались в одинаковых долях, создание одного центра обошлось в 25 млн руб.»,— рассказала «Ъ-Урал» госпожа Симонова.

Она отметила, что услугами ЦКП может воспользоваться каждый. Однако цена работы в центре зависит от сложности поставленных задач и стоимости используемых материалов. «Это зависит от того, с чем человек планирует работать, потому что в цену закладывается стоимость расходных материалов. В среднем в районе 2 тыс. руб. за час работы»,— уточнила госпожа Симонова.

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Василий Алексеев