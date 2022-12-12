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Ершовская администрация оплатила невыполненные работы по ремонту детсада

По факту мошенничества при ремонте детского сада в Ершове Саратовской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в этом году в Ершове в рамках областной программы «100 школ, 100 садов» администрация Ершовского района заключила контракт на капитальный ремонт крыши детсада № 6 «Малышок». Прокурорская проверка показала, что ремонтные работы полностью выполнены не были, качество используемых материалов – низкое. Это стало поводом для возбуждения дела.

Будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Ершовского района по приемке и оплате фактически невыполненных работ.

Марина Ковалева

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