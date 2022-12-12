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На Кубани экс-судья районного суда обвиняется в мошенничестве

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении женщины – бывшей судьи Динского районного суда Краснодарского края, подозреваемой в мошенничестве в крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ. По данным следствия, женщина обещала одному из участников гражданского процесса повлиять на решение апелляционной инстанции.

По данным «Ъ-Юг», подозреваемой в деле о мошенничестве является Елена Неженская, которую Квалификационная коллегия судей Краснодарского края 1 октября прошлого года досрочно лишила полномочий. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.

По данным СКР, в 2020 году судье стало известно том, что Динской районный суд удовлетворил требования гражданина о взыскании со страховой компании денежных средств, но страховая компания обжаловала решение в краевом суде. Судья сообщила участнику процесса, что в случае передачи ей 500 тыс. руб. она якобы сможет повлиять на принятие апелляционной инстанцией нужного решения. Мужчина согласился и передал средства судье в ее служебном кабинете. В дальнейшем злоумышленница делала вид, что занимается решением вопроса, но в итоге в удовлетворении требований гражданина было оказано.

Анна Перова, Краснодар

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