Башкирия вошла в десятку регионов РФ по спросу на зарубежную недвижимость

Башкирия по итогам 11 месяцев вошла в ТОП-10 регионов по спросу местных жителей на зарубежную недвижимость, сообщает компания международного брокера недвижимости Tranio. Республика разделила десятую строчку с Нижегородской областью, на оба региона приходится по 1,5% от всех заявок на покупку жилья заграницей. В лидерах рейтинга — Москва (44,6%), Санкт-Петербург (10%) и Краснодарский край (4,9%).

Медианный бюджет у покупателей из Башкирии выше среднего по стране — €243 тыс. (€225 тыс. по России). Самыми востребованными странами для жителей республики стала Турция (19,2%), Испания (15,8%) и США (10,2%). «Вхождение в ТОП-10 рейтинга говорит о наличии в регионе достаточного инвестиционного потенциала для покупки жилья или коммерческой недвижимости за границей», — отметили в компании.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте