Телефонные мошенники выманили у трех нижегородок более 1 млн рублей

В Нижнем Новгороде задержан 32-летний житель Владимирской области, которого подозревают в хищении более 1 млн руб. у трех пенсионерок. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов по телефону сообщили нижегородкам, что их родственники якобы виновны в ДТП. Затем злоумышленники убедили потерпевших передать деньги курьеру — подозреваемому. Установлено, что большую часть похищенных средств задержанный перевел на разные счета.

По каждому случаю возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается, владимирца проверят на причастность к аналогичным преступлениям.

Елена Ковалева