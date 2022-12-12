Экс-ректор ПГУТИ признан виновным в злоупотреблении полномочиями

Оглашен приговор бывшему ректору Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Дмитрию Мишину (ПГУТИ). Самарский районный суд Самары признал бывшего руководителя организации виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Информацию разместила региональная прокуратура.

Как установили правоохранители, в декабре минувшего года бывший ректор ПГУТИ подписал акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту общежития вуза. После этого подрядчик получил оплату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Затем Дмитрий Мишин отчитался перед учредителем о том, что выделенные на ремонт учреждения субсидии были успешно освоены. В действительности же капитальный ремонт был проведен частично, и подрядчик получил деньги за невыполненную работу.

Дмитрий Мишин полностью признал свою вину и раскаялся. Защита ходатайствовала в суде о прекращении уголовного преследования бывшего ректора ПГУТИ и назначении ему судебного штрафа.

Несмотря на это, суд встал на сторону государственного обвинителя, признал Дмитрия Мишина виновным и не стал закрывать в отношении него уголовное дело. Он обязал бывшего ректора выплатить штраф в размере 15 тыс. руб.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Ремонт закончился в суде».

Георгий Портнов