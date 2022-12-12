Между Петербургом и Павловском стартовало тактовое движение электричек

Между Витебским вокзалом Санкт-Петербурга и Павловском с 12 декабря началось тактовое движение пригородных поездов. В часы-пик поездка между населенными пунктами составит около 35 минут.

В рамках проекта в дополнение к существующему графику на линию добавлены еще девять пригородных поездов восемь поездов в обратном направлении, рассказали в пресс-службе Смольного. С 7:00 до 9:30 и с 17:00 до 19:00 поезда будут курсировать с интервалом в 10 минут.

«Это наш первый совместный практический шаг в направлении интеграции железной дороги в систему городского общественного транспорта»,— прокомментировал губернатор Александр Беглов. Он добавил, что в ближайших планах города — введение единого тарифа для оплаты проезда на городском и пригородном железнодорожном транспорте.

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