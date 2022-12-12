В Краснодаре осудили председателя ЖСК «Школьный» за хищение 188 млн рублей

В Краснодаре председатель жилищно-строительного кооператива «Школьный» Евгений Крайнов и его сообщники Александр Боженко и Константин Бирюков были признаны виновными в хищении 188,9 млн руб. 349 участников строительства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В суде было установлено, что в период с 2016 по 2020 годы Евгений Крайнов привлек деньги участников возведения многоквартирного жилого дома при участии сообщников и присвоил средства, не завершив строительство объекта.

Евгения Крайнова приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщники получили условное наказание в виде трех лет лишения свободы и испытательного срока на три года. Приговор не вступил в законную силу.

«На день принятия судебного решения подсудимыми приняты меры к окончанию строительства объекта и передаче жилых помещений пайщикам, практически достроены две из трех очередей многоквартирного жилого дома»,— говорится в сообщении.

Участники строительства, которые остались членами ЖСК, заключили допсоглашения. Они получат квартиры в домах, в которых строительство завершается.

Анастасия Донскова

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