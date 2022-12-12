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ГК «Дамате» увеличила объем заготовки кормов для овец в СКФО на 40%

На 40% увеличила группа компаний «Дамате» заготовку кормов для мелкого рогатого скота в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает пресс-служба холдинга. В этом году на хранение заложено 10 тыс. т кормов, что на 70% обеспечивает потребности существующего поголовья овец.

Фото: acdamate.com

Фото: acdamate.com

Под кормовые культуры было отведено более 4 тыс. га на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии. Площадь полей увеличилась на 25% в текущем году относительно прошлогодних объемов посевов.

Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми «Дамате», являются кукуруза, ячмень, пшеница. В 2022 году заготовлено 4,5 тыс. т озимых колосовых культур, 3 тыс. т кукурузы, 1,5 тыс т сена и 600 тонн соломы.

«Растениеводческое направление позволяет «Дамате» почти полностью закрывать потребности откорма поголовья МРС и формировать собственную кормовую базу», – цитирует пресс-служба руководителя направления «Баранина» ГК «Дамате» Леонида Ханукаева.

Анастасия Назарова

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