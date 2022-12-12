VK начал работать с поисковой строкой «Яндекса»

Страницы поиска go.mail.ru и mail.ru (принадлежат VK) работают с поисковой строкой «Яндекса». В VK сообщили, что продолжат развивать свои технологии поиска внутри других продуктов.

«После завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой "Яндекса". Данное обновление связано с реализацией общей стратегии VK, основа которой — развитие контентных сервисов»,— сообщили в пресс-службе VK (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре «Яндекс» и VK закрыли сделку по обмену активами. «Яндекс» получил от VK сервис доставки еды Delivery Club взамен на платформы «Дзен» и «Новости». 12 сентября начала действовать переадресация с сайта yandex.ru, который был главной страницей поисковика «Яндекс», на dzen.ru. Новая главная страница «Яндекса» находится по адресу ya.ru.

Олеся Павленко