Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Одиннадцатиклассник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке

В Кузьминском лесопарке на востоке Москвы ученик 11-го класса получил пулевое ранение. По информации ТАСС, ранение «в ходе бытового конфликта» нанес знакомый школьника. «МК» пишет, что из травматического пистолета в молодого человека выстрелил один из незнакомых мужчин, который устроил драку в лесопарке.

Как уточнили РБК в территориальном отделении полиции, сообщение об огнестрельном ранении поступило в полицию из больницы вчера, 11 декабря. В телефонограмме говорилось, что около 21:00 мск наряд скорой помощи доставил в реанимационное отделение с пулевым ранением ученика 11-го класса.

По информации пресс-службы столичного ГУ МВД России, сейчас по факту ранения молодого человека в лесопарке проводится проверка.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...