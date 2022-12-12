Одиннадцатиклассник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке

В Кузьминском лесопарке на востоке Москвы ученик 11-го класса получил пулевое ранение. По информации ТАСС, ранение «в ходе бытового конфликта» нанес знакомый школьника. «МК» пишет, что из травматического пистолета в молодого человека выстрелил один из незнакомых мужчин, который устроил драку в лесопарке.

Как уточнили РБК в территориальном отделении полиции, сообщение об огнестрельном ранении поступило в полицию из больницы вчера, 11 декабря. В телефонограмме говорилось, что около 21:00 мск наряд скорой помощи доставил в реанимационное отделение с пулевым ранением ученика 11-го класса.

По информации пресс-службы столичного ГУ МВД России, сейчас по факту ранения молодого человека в лесопарке проводится проверка.

Милена Костерева