«Пандемия подтолкнула развиваться и повышать уровень сервиса»

В Краснодарском крае действует 80 детских лагерей и здравниц. В 2022 году их посетили более 310 тыс. детей. Из них более 120 тыс. из других субъектов России. Ситуацию в сфере детского туризма «Ъ-Кубань» прокомментировал председатель Ассоциации детских здравниц и лагерей Краснодарского края Артем Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Гаврилов

Фото: предоставлено автором Артем Гаврилов

Фото: предоставлено автором

«Объем потока уже незначительно, но превышает допандемийные показатели. Этому во многом способствовали меры господдержки туристической отрасли и программа кешбэка. До запуска этой программы розничная продажа путевок не была распространена. Часто родителям давали путевку на работе, в соцзащите или в другом учреждении. Программа кешбэка сильно изменила рынок, потому что родители заинтересовались возможностью самостоятельно приобрести путевку, получить очень хорошую скидку и отправить ребенка не туда, куда дали путевку, а туда, куда ты сам пожелал.

В 2020 году отрасль переживала тяжелый разрушительный кризис. Большое количество лагерей и здравниц просто ушли, не справившись с нагрузкой. Вообще, если оценивать детские лагеря и здравницы только как бизнес, то смысла оставаться в нем нет. Если у тебя есть возможность здесь и сейчас построить гостиницу или продать землю и получить сразу много денег, если твоя главная цель — заработать, скорее всего ты так и сделаешь. Но если ты остался в отрасли, значит ты хочешь что-то сказать людям, оставить какое-то наследие, ты чувствуешь, что у тебя есть какая-то миссия.

Так вот, с одной стороны, пандемия — тяжелое испытание для турбизнеса. Но, с другой стороны, эта встряска дала нам много с позиции “научиться”. Она подтолкнула выживших развиваться, осваивать новые сегменты, предлагать новые услуги и повышать уровень сервиса. Появились дорогие направления, когда предоставляется питание по системе “шведский стол” и отдельный номер, у ребенка есть персональный менеджер, личный тренер, специально подобранные учителя.

Произошло определенное переосмысление детского отдыха, и шаг в сторону клиентоориентированности состоялся. Сегодня это уже не обычные детские лагеря, где людей считают по головам. Мы внимательно изучаем, с какой обратной связью уезжают дети, кому понравилось, а кому нет и почему, что они хотели бы улучшить. Раньше туристическая отрасль скорее существовала по инерции. Теперь много внимания стало уделяться работе с родителями, с педагогическими отрядами. Владелец бизнеса несет персональную ответственность за каждого ребенка. Это сложнее, но в итоге приводит к лучшему качеству. Я оцениваю сервис детского отдыха на Кубани как стремительно растущий и отвечающий духу времени.

На Кубани растет число программных лагерей, которые открывают для детей новые перспективы и возможности. У нас есть невероятный пример. Один молодой человек выиграл в киберспортивном лагере “Айфон” последней модели. Вернувшись домой, он его продал и выручил сумму в два-три раза превышающую стоимость путевки. На эти деньги парень купил себе дорогой компьютер. На нем он продолжил развивать навыки и через несколько лет попал в команду, которая стала звездой киберспорта. Сейчас он свободный агент на рынке, и его покупают за большие деньги, как футбольных звезд уровня Мбаппе или Неймара. То есть на наших глазах взошла звезда мирового киберспорта, чья история успеха началась с детского лагеря».

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