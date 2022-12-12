Жительницу Удмуртии приговорили к колонии за убийство сожителя из-за неприязни

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении 45-летней местной жительницы, которую признали виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что в день трагедии женщина со своим сожителем употребляли алкоголь. Однако между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношении. В ходе конфликта женщина взяла лежащий на столе нож и ударила мужчину в область грудной клетки и шею.

Суд приговорил ижевчанку к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.