Акваторию морпорта в Ейске расчистили от опасных предметов

Дно акватории морского порта в Ейске расчистили от предметов, представляющих навигационную опасность. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП «Росморпорт».

Работы провели в период с 7 сентября по 28 октября текущего года. Предварительно было проведено обследование территории с помощью гидролокатора бокового обзора. Работы в таком масштабе в морпорту провели впервые.

Расчистку осуществляли водолазы с помощью спецтехники. Со дна подняли металлоконструкции, древесину, покрышки с металлическим кордом, винторулевую насадку и перо руля от затонувшего судна. Мероприятия по расчистке морского дна в районе порта были проведены с целью обеспечения безопасности мореплавания, улучшения экологического фона и подготовки к дноуглубительным работам.

Анастасия Донскова

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