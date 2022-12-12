Правительство Башкирии планирует снизить стоимость аренды земли для концессионеров

Правительство Башкирии намерено внести изменения в правила определения размера и внесения арендной платы за земли, находящиеся в госсобственности и земли, госсобственность на которые не разграничена, распространив льготу на концессионеров. Проект постановления опубликован на интернет-портале для публичного обсуждения нормативных актов и находится на стадии публичных консультаций.

В случае принятия постановления, с 1 января годовая арендная плата за земельные участки, используемые для осуществления деятельности по концессионным соглашениям, составит 0,01% от кадастровой стоимости участка. Ранее такой возможностью можно было воспользоваться при строительстве или реконструкции платной автомобильной дороги, либо при возведении зданий благотворительных фондов, предназначенных для оказания медицинской, социальной, психологической или юридической помощи.

Карина Мамаева