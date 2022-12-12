Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти определились с участком земли под канатную дорогу в Южный город

Самарские чиновники скорректировали земельный участок, который зарезервировали для государственных нужд под размещение пассажирской подвесной канатной дороги. Распоряжение регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, пассажирская подвесная канатная дорога должна будет вести к микрорайону «Южный город». В распоряжении властей региона уточняется, что земельный участок под объект находится в Куйбышевском районе Самары.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...