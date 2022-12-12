Власти определились с участком земли под канатную дорогу в Южный город

Самарские чиновники скорректировали земельный участок, который зарезервировали для государственных нужд под размещение пассажирской подвесной канатной дороги. Распоряжение регионального правительства опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, пассажирская подвесная канатная дорога должна будет вести к микрорайону «Южный город». В распоряжении властей региона уточняется, что земельный участок под объект находится в Куйбышевском районе Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Георгий Портнов