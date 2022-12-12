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Правительство РФ выделит Крыму 148 млн рублей на выплату детских пособий

Правительство РФ выделит Республике Крым дополнительные средства для ежемесячных выплат на детей в размере 148 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина Республика Крым в 2022 году дополнительно получит 147,7 млн рублей из резервного фонда правительства для ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) из малообеспеченных семей»,— написал губернатор.

В соответствии с распоряжением правительства РФ, в этом году регионам дополнительно будет направлено более 3,3 млрд руб. на детские пособия, которые были введены указом президента РФ в 2020 году. В зависимости от ситуации в семье их размер может достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составляет от 6 тыс. до 13,5 тыс. руб. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

Дмитрий Нестеренко

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