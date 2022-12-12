Жителя Казани осудят за покушение на убийство женщины-таксиста

В ближайшее время в Казани осудят 29-летнего местного жителя, которого обвинят в покушении на убийство женщины-таксиста. Об этом говорится в сообщении управления СКР по Татарстану.

Само ЧП произошло в июле 2022 года. Мужчина, как считает следствие, будучи в пьяном видео, без спроса сел в припаркованную машину такси и несколько раз ударил сидевшую за рулем женщину металлической пластиной в шею. Потерпевшая стала сопротивляться, после чего вылезла из автомобиля, а тот пересел на место водителя и похитил машину. Однако около поселка Кирби он потерял управление и попал в аварию, после чего госпитализировали.

Кроме того, в мае этого года мужчина похитил велосипед, а месяцем позже ограбил магазин, похитив робот-пылесос, уточнили в СКР.

Вину злоумышленник признал частично. Сейчас он находится под стражей.

"Ъ-Казань"