Япония с 2025 года отменит налоговые льготы даже для экономичных автомобилей с ДВС

Как сообщает Nikkei, Япония намерена постепенно исключить из программы льготного налогообложения автомобили, оснащенные бензиновым или дизельным двигателем. Нормы для получения льготы будут ужесточены с 2024 года, а в 2025-м владельцы автомобилей с ДВС будут почти полностью лишены права на получение налоговых льгот.

Согласно действующим сейчас в Японии правилам, уровень расхода топлива не должен превышать 25,4 км на литр. Транспортные средства, которые превышают этот показатель на 20%, полностью освобождаются от налога только в течение первых семи лет после покупки. Те, что достигают 75% от целевого показателя экономии топлива, получают лишь 50-процентный налоговый вычет при первом обязательном техосмотре, который проводится через три года после покупки машины. Те же, чей автомобиль превышает целевой показатель на 40%, имеют право только на 25-процентную скидку.

Власти намерены ужесточить эти нормы с января 2024 года. Согласно предложению налоговой службы страны, владельцы автомобилей, которые превышают показатель на 20%, получат 50-процентную скидку, а 25-процентный вычет будет доступен лишь для тех, чье транспортное средство превышает целевой показатель расхода топлива не более чем на 30%. Аналогичные правила будут применяться к дизельным автомобилям.

А с мая 2025 года ожидается еще одно ужесточение правил. Тогда скидку в 50% от налога получат лишь те, чей автомобиль обеспечивает экономию топлива хотя бы на 90% от целевого уровня, и скидку в 25% — при уровне не ниже 80%.

Эксперты полагают, что таким способом правительство Японии пытается стимулировать граждан к покупке электрических и гибридных автомобилей. По действующим правилам, отмечает Nikkei, критериям получения налоговых выплат соответствуют 70% новых автомобилей, продаваемых в стране. Измененным же правилам будет соответствовать только половина транспортных средств.

Кирилл Сарханянц