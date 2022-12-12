В Прикамье газифицировали село Григорьевское

В Нытвенском округе Прикамья газифицировали село Григорьевское. Пользоваться голубым топливом смогут 300 местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Традиционно в день пуска в село приезжает мобильный офис “Газпрома”, в котором можно оформить все необходимые документы,— написал глава региона.— Кстати, в этом году в округе по программе догазификации заключено более 2,4 тыс. договоров».

За год в Григорьевском построили котельную, межпоселковый и распределительный газопроводы протяженностью более 13 км. Краевая программа газификации предусматривает продолжение строительства: до 2025 года планируется запуск газопровода длиной более 30 км от села Григорьевского до деревни Лузино.

Всего в этом году в Пермском крае построено 15 межпоселковых и распределительных газопроводов, их протяженность составила более 200 км.