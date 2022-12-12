В сквере Анапы высадили более 30 молодых деревьев

В День Конституции в Анапе, в сквере, расположенном за ЦК «Родина», прошла массовая высадка молодых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Перед высадкой растений в сквере на флагштоке был поднят большой российский флаг и прозвучал гимн страны. Всего участники посадили более 30 молодых сосен, пихт, дубов и кленов.

«Озеленение общественного пространства продолжится: здесь будут высажены липы, лавровишни, розы, можжевельники»,— отметили в мэрии Анапы.

4 декабря также провели благоустройство в Крещенском парке города. Тогда на территории нового общественного пространства высадили более 100 растений, среди которых ели, сосны, каркасы, липы, софоры, березы и клены.

Татьяна Ручкина

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