В Челябинске три недостроя СК «Радуга» выставили на торги за 181,9 млн рублей

Объявлены аукционы по выбору подрядчиков для завершения строительства трех проблемных домов в Курчатовском районе Челябинска, возведением которых ранее занималось ООО «СК “Радуга”». Прием заявок ведется до 23 января, итоги торгов подведут 25 января. Объявления о проведении аукционов опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Все незавершенные объекты находятся в микрорайоне №51 на Краснопольской площадке. В состав лота стоимостью 136,3 млн рублей входит земельный участок площадью 2,9 тыс. кв. м и расположенный на нем недостроенный многоквартирный дом со степенью степень готовности 38%. В лот за 23,4 млн рублей входит право аренды на земельный участок площадью 3,1 тыс. кв. м. с строением № 21.1 первой очереди строительства. В составе лота за 22,2 млн руб. — земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м для возведения строения № 21.2.

ООО «Строительная компания “Радуга”» входило в группу компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского. Учредителя организации Юрия Стеканова сейчас судят за пособничество в обмане почти 3 тыс. дольщиков (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, владелец СК «Радуга» в 2015-2019 годах помог своему родственнику Александру Сребрянскому, являвшемуся фактическим руководителем девяти строительных организаций, которые возводили 29 многоквартирных домов в Челябинске и Копейске, похитить средства у граждан. Компании не исполнили обязательства перед 2702 дольщиками. Самого Александра Сребрянского обвиняют в особо крупном мошенничестве, его уголовное дело рассматривается в суде.