Четырех жительниц Ижевска осудили за организацию притона для занятия проституцией

В столице Удмуртии четырех местных жительниц осудили за организацию занятия проституцией другими лицами и содержание притона (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Установлено, что нежилое помещение, где под видом массажного салона работал притон, арендовала 21-летняя ижевчанка. Три другие женщины контролировали работу «мастеров-массажисток», чем по факту выполняли роль администраторов.

Суд назначил виновным штраф в размере 100 тыс. руб. каждой, а также конфисковал часть их имущества. Приговор в законную силу не вступил.