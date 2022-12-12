Пермьстат: стоимость авиабилетов в ноябре выросла на 35%

В ноябре 2022 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101%. Стоимость товаров в продовольственном секторе увеличилась за прошедший месяц на 1%, на непродовольственные товары — на 0,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

Наиболее заметно подорожали апельсины (на 11,8%), лимоны (на 7,1%), груши (на 5,6%), виноград (на 4,5%). Одновременно подешевели яблоки (на 1,4%), а также замороженные ягоды (на 6,1%), орехи (на 6,7%). Среди прочих продовольственных товаров наиболее существенно увеличилась стоимость икры лососевых рыб (на 8,8%) и черного перца-горошка (на 5,7%), на 3–4% подорожали рыба охлажденная и мороженая. Безалкогольные напитки выросли в цене на 2,6%.

В ноябре подорожало моторное топливо: стоимость дизельного топлива увеличилась на 4,7%, автомобильного бензина марок АИ-100, АИ-92, АИ-95 — на 0,5%, 0,4% и 0,3% соответственно. Исключением стало газовое моторное топливо, цены на которое вновь снизились на 1,5%.

Основное влияние на стоимость услуг в ноябре оказал рост цен на пассажирские авиаперевозки (на 35,9%), на услуги зарубежного туризма (на 14,8%), ветеринарные услуги (на 5,6%), страхование (на 4,2%), экскурсионные (на 3,8%) и медицинские услуги (на 1,2%).