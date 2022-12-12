«Уралкалий» и «Уралхим» вошли в ренкинг устойчивых компаний России

Лига зеленых брендов выпустила второй ренкинг устойчивых компаний. В нем оценивают организации по управленческим, экологическим и социальным аспектам и сравнивают их со среднеотраслевыми показателями.

В этом году в ренкинге приняли участие 20 компаний и брендов: «Чистая линия», Domestos, Dove, МКПАО «ОК РУСАЛ» (бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW), ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), ПАО «Фосагро», пивоваренная компания «Балтика», Segezha Group, AB InBev Efes, АФК «Система», ПАО КБ «Центр-инвест», VK, «ЭН+ ГРУП», ПАО «Магнит», ПАО «Трансконтейнер», ООО «Рускон», ПАО «Уралкалий», АО «ОХК “Уралхим”», ПАО «ЛУКОЙЛ», Lamoda.

Оценка компаний и брендов проводилась по секторам, в разрезе существенных для каждой отрасли аспектов. Для каждого сектора были выбраны наиболее значимые аспекты (от 6 до 10 шт. в зависимости от сектора), которые наиболее релевантны для потребителей и других заинтересованных сторон, при анализе практик компаний и брендов в области устойчивого развития. По каждому аспекту был сформирован список критериев, позволяющий оценить степень его «развитости».

Лига зеленых брендов, основанная в 2019 году, сочетает функции методологического центра и коммуникационной площадки для бизнеса, ориентированной на развитие повестки устойчивого развития. Направления работы лиги включают стандартизацию методики оценки устойчивого развития брендов, формирование национальной «зеленой» стратегии, а также разработку методологии оценки климатической ответственности и уровня устойчивого развития для малого и среднего бизнеса.