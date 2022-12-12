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Из-за непогоды задерживается прибытие поездов Москва – Круглое Поле и Нижний Новгород – Казань

На Горьковской железной дороге из-за непогоды задерживается прибытие шести поездов, включая рейсы Москва – Круглое Поле и Нижний Новгород – Казань. Об этом сообщается на сайте организации.

Данные поезда задерживаются на один час. Кроме того, с задержкой прибудут поезда Ижевск – Нижний Новгород, Челябинск – Москва, Москва – Улан-Уде и Чебоксары – Москва,

«Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает всё возможное для сокращения времени задержки поездов», — уточнили в пресс-службе ГЖД.

"Ъ-Казань"

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