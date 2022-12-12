В пользу укушенной бродячей собакой девушки с администрации Саратова взыскали 20 тыс. рублей

C администрации Саратова в пользу укушенной бродячей собакой девушки взыскали компенсацию морального вреда. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что 12 февраля на улице Тульской 17-летнюю девушку укусила бродячее животное. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных переданы горадминистрации, в связи с чем на нее возложена обязанность по компенсации морального вреда, причиненного укусом собаки.

Прокуратура обратилась с соответствующим иском в Заводской районный суд.

В пользу девушки было взыскано 20 тыс. руб. Решение вступило в силу.

Марина Ковалева