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Глава Севастополя опроверг информацию о работе ПВО

Глава Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о работе в городе ПВО и попросил доверять только официальным источникам информации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В ряде тг-каналов сегодня появились сообщения о работе ПВО над Севастополем. Сегодня все спокойно, ПВО не работало, продолжаются учебные стрельбы на полигоне»,— отметил Михаил Развожаев.

Системы противовоздушной обороны в Севастополе и Крыму работают регулярно. При этом часто появляются и фейки. В конце ноября власти Крыма опровергали информацию об эвакуации населения Армянска.

Татьяна Ручкина

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