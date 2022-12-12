Квадратный метр жилья в Петербурге подорожал в два раза со старта программы «льготная ипотека»

До запуска госпрограммы «Льготная ипотека» стоимость 1 кв. м. жилья на первичном рынке Санкт-Петербурга составляла 127 тыс. руб. Показатель увеличивался на 2-4% за квартал, а продажи были прогнозируемыми, рассказали в Nikoliers.

Однако в 2020 году девелоперы стали мгновенно реагировать на динамичное сокращение свободного предложения в проектах, в результате чего за год стоимость «квадрата» выросла на 32%, достигнув 167 тыс. руб. По итогам 2021 года произошло подорожание еще на 27% — до 212 тыс. руб. В конце марта 2022 года, когда по условиям «Льготной ипотеки» ставка выросла до 12%, выгода от получения кредита в рамках госпрограммы оказалась полностью исчерпана. Рост ставки вкупе с рекордным ростом стоимости привели к двухкратному снижению спроса и стагнации цен на первичном рынке.

Динамика изменения средневзвешенной стоимости 1 кв. м. на первичном рынке.

Фото: Автор фото: пресс-служба Nikoliers.

«Таким образом, с марта 2020 года цены росли ежегодно на 20-30%, в результате чего рынок пришел к удвоению стоимости квадратного метра всего за три года — со 127 тыс. до 255 тыс. руб.»,— говорится в релизе.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что переплата по ипотеке из-за отмены льгот в Петербурге может вырасти на 40%.

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