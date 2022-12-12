«Топ-лот с самой высокой резервной ценой — работа Василия Перова»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие лоты предложит покупателям аукционный дом.

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Аукционные дома подготовили свои главные итоговые торги. Вот и известный российский портал ARTinvestment.ru с 12 по 17 декабря проводит онлайн-аукцион шедевров классического искусства и работ авангардистов 1960-х. Кстати, помнится, этот портал первым на отечественном рынке в 2014 году запустил формат продаж онлайн. А сейчас такие торги проводят уже 200 аукционных домов по всей России.

Конечно, это не только художественные лоты: выставляются книги, монеты, ДПИ, антикварное оружие, автографы, боны, медали, марки и даже автомобили. Этот рынок, начиная с середины 2010-х, успешно развивается, что подстегнула и пандемия.

Итак, на аукционе ARTinvestment предложат 15 работ, цены начинаются всего с 10 тыс. руб. Как говорят устроители, это возможность соединить пожелания продавца и готовность покупателя. “Ъ FM” предоставили информацию о резервных ценах на некоторые лоты. Обычно они не разглашаются, и, если резерв не достигнут, лот просто снимается с торгов.

Среди художников: Александр Бенуа, Архип Куинджи, Иван Шишкин, Константин Коровин, Константин Сомов, Оскар Рабин, Эрнст Неизвестный, Владимир Немухин, Михаил Шварцман, Владимир Янкилевский, Владимир Яковлев и один современный художник — Валерий Кошляков.

Топ-лот с самой высокой резервной ценой — 59,5 млн руб. ($900 тыс.) — работа Василия Перова «Охота на медведя зимой». Страстный охотник Перов написал множество полотен на любимую тему. Но эта своего рода руководство для знатоков: художник запечатлел способ охоты, характерный для северных народов, — осада медведя в его берлоге.

Лирическое полотно Алексея Саврасова «Сельский вид в окрестностях Москвы при закате солнца» — единственная известная сохранившаяся работа из шести пейзажей столичных предместий, написанных в 1850-е. Она воспроизведена во многих изданиях и монографиях, связанных с творчеством художника. Резервная цена — 52,8 млн руб.

Мистическую легенду московского нонконформизма Василия Ситникова представляет на аукционе полотно «Фигура» 1964 года. «Вася — русский сувенир», как его называли в неофициальной среде, не дождался ни одной прижизненной выставки. Авторские рукописные комментарии, окаймляющие изображения, представляют особый интерес. Резерв — 2,5 млн руб.