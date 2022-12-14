Чем плохи гаджеты в роли няньки

Хорошо всем знакомая картинка: ребенок, иногда совсем маленький, начинает требовать к себе внимания и тут же получает телефон или планшет. И родители могут спокойно обедать или продолжать деловую встречу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Но беда в том, что, решив небольшую проблему сейчас, родители получают большую в будущем. Дети, которых утешают подобным способом, часто страдают расстройствами поведения. Особенно мальчики и особенно гиперактивные.

«Когда ребенок расстроен, когда он испытывает сильные эмоции и не может их выразить как следует, можно отвлечь его телефоном или планшетом, можно. Но если это основной способ реакции на человеческие проявления младенца, ждите возмездия в продолжение его взросления»,— предупреждает Дженни Радески, педиатр-психолог в Центре детского здоровья Мичиганского университета в Энн-Эрборе. Она ведущий автор исследования.

Родителям надо стараться человеческими методами помочь ребенку справиться с нахлынувшими эмоциями, продолжает Радески, чтобы у него появился внутренний, а не внешний способ реагировать на них. «Дети, не получившие такого навыка в раннем детстве, в школьном возрасте испытывают сильнейшее психологическое давление в школе, в любом детском коллективе, потому что они толком не понимают, как реагировать»,— сетует Радески.

В ее работе приняли участие 422 ребенка в возрасте от трех до пяти лет и 422 родителя этих детей. Исследование продолжалось полгода, ученые фиксировали эмоциональные реакции детей, например, резкий переход от грусти к воодушевлению, резкое изменение настроения или самочувствия, усиление импульсивности.

Эти проявления заметно чаще встречались у тех детей, кого родители успокаивали с помощью разных гаджетов. «Дети должны научиться распознавать эмоции, понимать их,— советует Радески.— Они же сходят на них словно лавина, и дети просто не понимают, что это, как от этого защититься. В этот момент детям нужен заботливый взрослый, который объяснит ребенку, что с ним происходит, причем сделает это столько раз, сколько будет нужно, чтобы ребенок понял. Родителям и самим это важно: они выясняют в этом контакте с ребенком, что именно он чувствует, и это понимание потом помогает им сохранять тесные отношения с ним».

Гаджет можно использовать, считает Радески, но только в таком духе, чтобы показать раскапризничавшемуся ребенку фото или видео с матерью, если, например, он ее зовет.

Ольга Грибова