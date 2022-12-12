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Коммерсантъ FM
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Как позвать еду

Роботы-доставщики привезут ее вам за полчаса

Неохота идти в магазин или кафе? Просто нет времени? А еще вы социопат и вам не нравится контактировать неизвестно с кем в роли курьера? Выход предлагает компания Starship Delivery: робот-доставщик, цена доставки — несколько долларов.

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Ящик на шести колесах лавирует между студентами, идущими по кампусу Иллинойского университета в Чикаго. Это и есть робот-доставщик: внутри у него чья-то еда. Заказать ее можно прямо на сайте кампуса, из любого ресторана на его территории, доставка займет не более получаса.

Разработчик робота — калифорнийская компания Starship, штаб-квартира ее находится в Сан-Франциско. Но производятся роботы в Европе. Роботы работают на батарейках, а заряжают их строго за счет зеленой энергии.

Автономность их близка к 100% — за ними удаленно наблюдают диспетчеры на тот случай, если возникнет какая-нибудь нештатная ситуация. Практика показывает, что вмешательства практически никогда не требуется.

Большую часть маршрута робот проделывает абсолютно сам: у него компьютерное зрение, обеспеченное 12 камерами, ультразвуковыми датчиками, радаром и нейросетью, во-первых, и это позволяет ему обнаруживать и обходить любые препятствия, а во-вторых, он снабжен GPS-навигацией, которая позволяет ему очень точно попасть к заказчику. Робот понимает, какое именно препятствие попадается ему на пути: отличает кота от собаки, велосипедиста от самокатчика, пешехода от бегуна и т. д.

Скорость движения робота ограничена 6,5 км/ч, то есть он перемещается чуть быстрее, чем обычный пешеход. Двигается доставщик по тротуарам, избегает велосипедных дорожек и разбирается в том, как надо переходить улицу с автомобильным движением.

Вес робота в зависимости от модификации — 18–20 кг, максимальный вес заказа, который способен доставить робот,— примерно 10 кг; с точки зрения американцев, это два-три пакета из супермаркета.

Украсть робота-доставщика, по мнению компании-производителя, невозможно. Его нельзя взять на ручки — немедленно начинает работать сирена; попытка помешать его движению приводит к тому, что он передает сообщение, что попал в беду, на диспетчерский пункт; взломать доставочный ящик сложно, он надежно закрыт, наконец, камеры фиксируют все происходящее вокруг робота-доставщика, так что даже если вдруг кому-то удастся его унести, грабитель будет распознан.

Излишне говорить, что доставочный ящик робота дезинфицируется после каждой доставки. Компания считает, что вносит большой вклад в дело борьбы с потеплением на Земле: каждые десять доставок при помощи этого робота заменяют одну автомобильную доставку; всего роботы Starship уже осуществили несколько миллионов доставок по всему миру, а значит, кампусы будут дышать свободнее.

Три года назад российский «Яндекс» тоже начал доставлять заказы с помощью автономных роботов. Сейчас работает уже третье поколение доставщиков, роботы «Яндекса» оснащены лидарами и способны распознавать сигналы светофора.

Ольга Грибова

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