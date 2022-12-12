Новый корпус Томского госуниверситета за 1,3 млрд рублей планируется построить до конца 2024 года

Томский государственный университет объявил аукцион на право строительства учебно-лабораторного корпуса. Он разместится на месте аварийного корпуса на пр. Ленина, 49.

Начальная стоимость лота установлена в размере 1,3 млрд руб. Финансирование предполагается осуществить в течение трех лет, в том числе в 2022 году в объеме 670,57 млн руб.

Первым днем подачи заявок указано 9 декабря. Итоги торгов будут подведены 20 декабря.

Работы победителю аукциона предстоит выполнить до конца 2024 года. Согласно техническому заданию, полезная площадь шестиэтажного (включая один подземный этаж) корпуса должна составить 8,2 тыс. кв. м.

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Валерий Лавский