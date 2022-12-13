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Коммерсантъ FM
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Сборная Аргентины сыграет против истории

Она стоит на пути хорватов ко второму подряд финалу мирового первенства

Первого финалиста чемпионата мира определит сегодня матч между двумя сборными, на долю которых в Катаре уже выпало немало суровых, но успешно преодоленных испытаний. И какую из них — либо аргентинскую с Лионелем Месси, наконец-то очень похожим по влиянию на команду на Диего Марадону, либо хорватскую, научившуюся терпеть мучения лучше, чем кто-либо в мировом футболе, и только что выбившую из турнира бразильцев,— считать фаворитом противостояния, вопрос, кажется, исключительно вкуса.

Сборные Аргентины и Хорватии объединяет тот факт, что их лидерами являются ветераны — 35-летний Лионель Месси (на фото) и 37-летний Лука Модрич, становившиеся обладателями «Золотого мяча»

Сборные Аргентины и Хорватии объединяет тот факт, что их лидерами являются ветераны — 35-летний Лионель Месси (на фото) и 37-летний Лука Модрич, становившиеся обладателями «Золотого мяча»

Фото: Molly Darlington / Reuters

Сборные Аргентины и Хорватии объединяет тот факт, что их лидерами являются ветераны — 35-летний Лионель Месси (на фото) и 37-летний Лука Модрич, становившиеся обладателями «Золотого мяча»

Фото: Molly Darlington / Reuters

Перед этим матчем на стадионе Lusail совсем несложно было представить, какими мыслями и наблюдениями согревали себе душу поклонники сборных, которые он свел. Те, кто неравнодушен к хорватской, с ужасом думая о том, как ее футболисты будут решать злополучную проблему с Лионелем Месси, которую не решили даже голландцы с их вроде бы крепчайшей защитой в четвертьфинале, наверняка утешали себя воспоминаниями о предыдущей встрече. Выбитые хорватами в серии пенальти бразильцы казались — в том числе людям, прожившим в футболе целую жизнь,— бесспорными фаворитами катарского первенства. И с чем уж точно не поспоришь, так это с тем, что бразильское нападение устроено гораздо сложнее аргентинского. В нем было много равноценных, одинаково опасных опций. И ничего, хорваты с ним справились. Причем, каким бы солидным ни было превосходство бразильцев по нанесенным ударам, каким бы красавцем ни выглядел вратарь Доминик Ливакович, нельзя сказать, будто бы справились на тоненького, чудом.

В этом смысле со сборной Аргентины должно быть куда проще. Почему-то про нее принято говорить как про команду, фантастически ярко укомплектованную. Но это какой-то дурацкий штамп. Давайте уберем из состава Месси с исходящим от него волшебным сиянием. Разве Хулиан Альварес, Энцо Фернандес, Алексис Макаллистер — это тот набор игроков, который должен внушать страх, с которым нужно мечтать о золоте чемпионата мира? Чем хуже список из Луки Модрича, Марцело Брозовича и Матео Ковачича?

Лука Модрич

Лука Модрич

Фото: Lee Smith / Reuters

Лука Модрич

Фото: Lee Smith / Reuters

Никуда не денешься от того факта, что в нынешней аргентинской команде многое завязано на лидере. По сути, все остальные атакующие опции — так, для галочки. А когда ты знаешь, откуда исходит основная угроза,— это ведь серьезный плюс, почти решающий. Особенно если к нему добавляются другие — хорошо, не плюсы, а плюсики. В виде, допустим, дисквалификации за перебор предупреждений Маркоса Акуньи. На самом деле это серьезная потеря, потому что, кроме Акуньи, в аргентинской заявке не видно игроков, которые были бы способны полноценно закрывать левый фланг, то есть одинаково полезно играть впереди и сзади. А это означает, что больше свободы для подключений получит играющий у хорватов справа Йосип Юранович, который к финишу чемпионата начал восприниматься уже не просто как рядовой элемент их механизма, а как элемент чрезвычайно важный.

А есть и плюсик уже из области иррационального, но такой броский, что мимо в поисках лучей надежды не пройдешь. Сборная Хорватии дважды пересеклась с аргентинцами на мировых первенствах: в 1998 году во Франции уступила в группе — 0:1, в 2018-м в России разгромила соперников (с Месси, между прочим, на поле) — 3:0. И оба раза после этих столкновений хорваты совершали самые крутые взлеты в пока довольно короткой истории команды: сначала завоевали бронзу, а затем — серебро. Неплохой ведь знак.

Те, кто обожает сборную Аргентины, с ужасом думая о дьявольских упрямстве и терпении хорватов, которые чуть ли не наслаждаются, проводя второй чемпионат мира в режиме выживания, и выиграли, считая катарские победы в сериях пенальти над японцами и бразильцами, уже пять подряд матчей play-off, забравшихся за пределы основного времени, наверняка утешают себя тем, что у такого режима имеется ведь и цена. Не может ее не быть. Хорватская команда перед полуфиналом сыграла два марафона с интервалом в четыре дня. А она не так уж молода: Марцело Брозовичу — 30, Андрею Крамаричу — 31, Ивану Перишичу и Деяну Ловрену — 33, Луке Модричу — и вовсе 37. Причем никого из них на скамейку не посадишь.

А для характеристики продвижения хорватов по турнирной дистанции при желании можно подобрать и иную, куда более приятную для оппонентов трактовку, нежели ту, которая на первый план выводит стойкость, а также мудрость и плотность средней линии. Для этого надо из общего количества мячей, забитых сборной Хорватии в Катаре, просто выкинуть четыре, отправленных в ворота неопытных канадцев. И что в остатке? Два гола в play-off — японской и бразильской командам. Бразильцам — в овертайме, через рикошет, почти что шальной. Два гола в четырех матчах с классными оппонентами! Да все это смахивает на обычное везение, на хождение по тоненькой проволоке, готовой в любую секунду порваться.

А продвижение по турнирной дистанции сборной Аргентины смахивает на классический чемпионский путь: трудный, с поражения от саудовцев, разгон, за ним постепенное обретение тонуса, постепенный выход на пик. Даже четвертьфинальную аргентинскую победу с победой хорватской при их формальной идентичности (исход и той и другой встречи выяснился после серии одиннадцатиметровых) сравнивать глупо. В тяжелое положение в матче с голландцами аргентинцев поставила лишь неудачная концовка основного времени. Остальная часть игры тренду вполне соответствовала.

А еще катарский маршрут сборной Аргентины воскрешает в памяти ее последнее чемпионство. В Мексике в 1986 году она тоже со скрипом разгонялась, зато, разогнавшись благодаря превратившемуся из суперзвезды то ли в футбольного бога, то ли в футбольного дьявола, это уж кому как нравится, Диего Марадоне и трудолюбию его партнеров, оказалась неудержимой. И плевать Марадоне было на всякие исторические казусы. В тридцать пять на Марадону, наконец-то по-настоящему, уже без оговорок, похож по роли в команде, по влиянию на нее Лионель Месси.

Алексей Доспехов

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