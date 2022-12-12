ГК «Ростов-Дон» уступил московскому ЦСКА

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в домашнем матче уступил московской команде ЦСКА со счетом 30:26 в матче OLIMPBET Суперлиги 2022/23, сообщает пресс-служба клуба. Встреча прошла в ростовском Дворце спорта.

Перед встречей ЦСКА опережала «Ростов-Дон» в турнирной таблице, имея на счету 16 игр и 16 побед. Донской клуб в текущем сезоне сыграл 16 раз, из которых два раза уступил соперникам. Перед встречей с московской командой, «Ростов-Дон» одержал победу над ижевским «Университетом» и московским «Лучом».

Первый гол во встрече забили гостьи из Москвы в первые минуты матча. Ростовчанки быстро пошли в ответную атаку. Соперник нарастил преимущество к концу первого тайма до 4 голов. Первая половина встречи завершилась со счетом 14:10.

Во второй части матча ЦСКА активно наращивал разрыв в счете. Тренер ростовской команды заменил вратаря — на игровое поле вышла восстанавливающаяся после травмы Галина Габисова. Ей удалось отразить две атаки. Разрыв сократился до четырех мячей. В последней части игры ростовчанкам удалось забить еще три гола. Но итоговое преимущество осталось за московским клубом.

В следующем матче 12 декабря «Ростов-Дон» встретится с китайским «Фениксом».

Анастасия Назарова