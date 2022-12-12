Ульяновская область занимает второе место среди субъектов ПФО по динамике выпуска товаров и услуг

Ульяновская область занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) по динамике выпуска товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В тройку лидеров ПФО также вошли Татарстан и Нижегородская область. По данным региональных властей, индекс производства продукции в январе-сентябре в Ульяновской области составил 108,9% к аналогичному периоду прошлого года. Физический объем инвестиций в основной капитал за отчетный период вырос на 8,4%.

Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам 9 месяцев этого года составил 108,9%. В январе-октябре объем работ в строительной отрасли вырос на 37,7%, что стало лучшим результатом в ПФО.

Андрей Сазонов