Минэкологии Башкирии выбрало новых подрядчиков ликвидации свалок в Сибае и Стерлитамаке

Министерство природопользования и экологии Башкирии заключило контракты на ликвидацию несанкционированных свалок в Сибае (12 га) и Стерлитамаке (18,2 га) на общую сумму 1,33 млрд руб. с новыми подрядчиками, сообщается на сайте госзакупок. Контракт на ликвидацию свалки в Сибае подписан с ООО «Строительная фирма-15 БНЗС» (около 530 млн руб. при начальной цене контракта 561 млн руб., дисконт составил 5,5%), в Стерлитамаке — с ООО «Билд» за 803 млн руб. (начальная цена контракта — 845,35 млн руб., дисконт — 5%).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце ноября республиканское управление ФАС обязало министерство экологии Башкирии пересмотреть результаты аукционов, победителем которых стало московское ООО «Унистрой», предложившее исполнить контракты за 1,17 млрд руб. (451,62 млн руб. и 722,77 млн руб. соответственно). Проверка УФАС установила, что компания-победитель в качестве подтверждения опыта приложила договор, не соответствующий требованиям документации. «Заявка победителя подлежала отклонению», — отмечалось в сообщении.

ООО «Строительная фирма-15 БНЗС», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в сентябре 2010 года. Владельцем строительной компании является Альфат Хасанов. В 2021 году выручка компании составила 913,68 млн руб., чистая прибыль — 760 тыс. руб. В текущем году фирма заключила два госконтракта на общую сумму 241,55 млн руб.

ООО «Билд» зарегистрировано в декабре 2012 года. Владелец компании — Рустам Хасанов. Она занимается строительством. В 2021 году выручка предприятия равнялась 2,08 млрд руб., чистая прибыль — 453,78 млн руб. В 2022 году «Билд» заключил 11 госконтрактов на общую сумму 6,2 млрд руб.

Майя Иванова

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