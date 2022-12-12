Исполнявшего роль курьера у мошенников жителя Пензенской области отправили в колонию

В Пензе вынесен приговор 33-летнему уроженцу Сердобска, который обвинялся в мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК.

Установлено, что в мае горожанин вступил в сговор с неустановленными лицами для совершения мошенничеств. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники сообщали пенсионерам о совершении их родственниками ДТП и предлагали спасти их от уголовной ответственности за вознаграждение. Обвиняемый исполнял роль курьера при передаче денежных средств. Через мессенджер он получал указания с адресом, суммой и выдуманной для конкретного потерпевшего информацией, приезжал на место и получал от потерпевших денежные средства, из которых себе оставлял 10%, а остальное перечислял на банковский счет «работодателей».

От действий злоумышленников пострадали пятеро жителей Пензы в возрасте от 68 до 86 лет. Общая сумма ущерба превысила 1,4 млн руб.

При попытке перевода «работодателю» денежных средств, полученных от пятого потерпевшего, злоумышленник был задержан. Уголовное дело в отношении других соучастников преступной деятельности выделено в отдельное производство.

Подсудимый вину признал. Ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима, в пользу четырех потерпевших взысканы суммы ущерба.

Марина Ковалева