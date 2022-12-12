Свердловский омбудсмен заявила о возвращении 13 военных из украинского плена

Из украинского плена с начала спецоперации удалось вернуть 13 военных из Свердловской области, заявила на пресс-конференции Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Помимо этого, при участии свердловского аппарата омбудсмена вернули трех военнослужащих из других регионов России.

«Сегодня поступило еще одно обращение не из нашей области. Работаем. Я знаю, как работает механизм возвращения военнопленных, но не хотелось бы его озвучивали», — подчеркнула госпожа Мерзлякова.

Она добавила, что самым главным вернувшимся из плена военным стал первый, с кем ей пришлось работать, поскольку подобного опыта работы у омбудсмена не было. При этом тогда на нее «давила» председатель думы Камышлоского, заявлявшая, как важно вернуть мужчину домой. Он уже прошел реабилитацию и вернулся в зону СВО.

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