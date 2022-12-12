В Челябинске СК проводит проверку по факту смерти школьника, болевшего ОРВИ

В одной из больниц Челябинска скончался 10-летний мальчик. Сотрудники Следственного комитета РФ проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба регионального управления.

По предварительным данным, утром 12 декабря мальчика доставили в медицинское учреждение после ухудшения состояния во время болезни. Ряд СМИ сообщают, что ребенок скончался по дороге в больницу в такси. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Причину смерти установит судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.