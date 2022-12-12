В ПНИПУ сменился проректор по молодежной политике

Ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назначил проректора по молодежной политике и информатизации. Им стал кандидат технических наук руководитель департамента цифровой трансформации и стратегических коммуникаций университета Александр Труфанов. Как сообщает пресс-служба университета, господин Труфанов приступил к работе с 12 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба ПНИПУ Фото: Фото: пресс-служба ПНИПУ

По словам Александра Труфанова, его задача - «развивать коммуникации между руководством Политеха и молодежью, своевременно реагировать на запросы и потребности студенчества, молодых учёных и преподавателей». «Также большой блок моих задач связан с цифровой трансформацией, реализацией современных цифровых сервисов для наших целевых аудиторий — студентов, абитуриентов и сотрудников вуза», - поделился планами проректор.

Ранее пост проректора по молодежной политике занимал доктор технических наук Николай Шевелев. После назначения Александра Труфанова на пост проректора, господин Шевелев занял должность директора по комплексной безопасности ПНИПУ.