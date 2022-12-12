Мэра Барнаула могут пригласить в заксобрание региона для обоснования роста тарифов на проезд

Профильный комитет законодательного собрания Алтайского края рассмотрит обращение депутата Александра Волобуева. Член фракции КПРФ предложил региональному парламенту заслушать мэра Барнаула Вячеслава Франка о ситуации с муниципальным общественным транспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

«Предлагаю пригласить на январскую сессию главу города Барнаула В. Г. Франка для ответов на вопросы, связанные со сферой городского общественного транспорта, а именно озвучить информацию о том, какие расчеты были проведены и почему стоимость проезда увеличивают с 28 до 30 рублей»,– говорится в обращении (копия есть в распоряжении «Ъ-Сибирь»). По словам господина Волобуева, с момента последнего повышения стоимости проезда прошло около года. Видимых же улучшений в отрасли, по его мнению, не произошло.

Как пояснили в региональном отделении КПРФ, инициативе решили придать индивидуальный характер, чтобы не дожидаться заседания всей фракции, которое запланировано на 14 декабря. Обращение поступило в адрес спикера заксобрания Александра Романенко. По данным аппарата краевого парламента, оно направлено для рассмотрения в комитет по строительству, ЖКХ, транспорту и связи.

Новые тарифы предполагается ввести с 1 января 2023 года. В конце минувшей недели Вячеслав Франк провел совещание, на котором городское руководство обсудило перспективу повышения тарифов. «Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко напомнил, что координационным советом по ценообразованию города Барнаула на основании представленных перевозчиками материалов увеличение стоимости проезда в городском транспорте было поддержано. При этом тарифное регулирование в сфере пассажирского транспорта направлено на обеспечение баланса интересов как перевозчиков, так и пассажиров»,– говорится в сообщении мэрии по итогам совещания.

Господин Есипенко также указал на то, что при расчете нового тарифа на проезд не закладывалось обновление подвижного состава. В противном случае, полная стоимость проезда достигла бы 50-60 руб.

Тарифы на общественном транспорте повышаются и в других сибирских городах. Например, в Новосибирске с 23 декабря 2022 года цена проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах сравняется на уровне 30 руб. (сейчас 25 руб. для трамваев и троллейбусов, 26 руб. для автобусов). В Томске перевозчики предложили с начала 2023 года поднять стоимость проезда в общественном транспорте до 28 руб. днем (сейчас 24 руб.) и 35 руб. после 21:00 (сейчас 30 руб.).

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Валерий Лавский