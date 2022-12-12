Волгоградскому правительству поручено разработать меры безопасности в регионе

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров потребовал от правительства региона проработать меры безопасности, связанные с проведением праздников. Об этом он объявил на оперативном совещании, посвященном комплексной безопасности жителей и инфраструктуры региона.

Господин Бочаров сообщил, что в области началась подготовка к новогодним праздникам и задача власти сделать так, чтобы они прошли без происшествий.

«Необходимо провести подготовку и обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, обратив особое внимание на выполнение утвержденных мер комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области. Отдельное внимание требуется уделить объектам, функционирование которых обеспечивается с учетом дополнительно принятых мер безопасности»,— сказал Андрей Бочаров.

По его словам, нужно утвердить графики дежурств ответственных руководителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в полном объеме выполнять все намеченные плановые мероприятия по обеспечению комплексной безопасности жителей и бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности, работы предприятий и организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, дорожно-транспортной и социальной сферы.

Также требуется сформировать необходимые резервы сил в случае осложнения обстановки и угрозы чрезвычайных ситуаций, обеспечить постоянный мониторинг пожароопасной ситуации, во взаимодействии с Главным управлением МЧС по Волгоградской области провести необходимые тренировки по отработке действий в условиях ЧС, сохранять повышенную готовность дорожных, спасательных, коммунальных служб Волгоградской области к предотвращению и ликвидации последствий осложнений дорожно-транспортной обстановки.

Сергей Петунин