В школах Башкирии, где учатся дети добровольцев, планируется открыть шаймуратовские классы

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Насретдинов на оперативном совещании в правительстве предложил открыть «шаймуратовские классы» в школах, где учатся дети бойцов башкирских батальонов.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил рассмотреть эту идею министру образования республики Айбулату Хажину: «Посмотрите. Идея, мне кажется, разумная. Я думаю, что это достойно». «Отработаем», — отозвался Айбулат Хажин.

Для «шаймуратовских классов» предусмотрена единая форма, широкий спектр дополнительного образования, включающий в себя строевую, огневую, спортивную подготовку, кружки по хореографии, вокалу, национальным музыкальным инструментам и национальным видам спорта. Ранее Айбулат Хажин сообщал, что в республике создано около 12 таких классов. Планировалось, что в этом году будет создано 82 новых «шаймуратовских класса».

Для участия в специальной военной операции в Башкирии были созданы добровольческие батальоны имени генерал-майора Минигали Шаймуратова, героя России Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

Влада Шипилова

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